POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Bauunternehmen

Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Firma in Hoffnungsthal eingebrochen.

Am Samstag (13.07.) gegen 13:30 Uhr war noch alles in Ordnung. Gestern (15.07.) gegen 06:00 Uhr stellten die Mitarbeiter eines Bauunternehmens fest, dass auf dem Gelände angrenzend zu Bergischen Landstraße eine Tür eines Aufenthaltsraums aufgehebelt wurde. Aus diesem stahlen Unbekannte Schlüssel zu zwei Lagerhallen. Die Lagerhallen öffneten die Täter und durchsuchten diverse Räume. Es fehlen ein Handy und ein Fahrzeugschlüssel.

Sämtliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 02202 205-0 entgegen. (shb)

