Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 21 neue Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter ab morgen im Kreis auf Streife

Bergisch Gladbach (ots)

Am 12.07.2019 begrüßte die Kreispolizeibehörde 21 neue Studentinnen und Studenten, die ab dem 13.07.2019 das erste Praktikum während Ihres dreijährigen Bachelorstudiengangs bei der Polizei NRW absolvieren.

Nach ihrem Studienbeginn am 01.09.2018 verbrachten die jungen Polizistinnen und Polizisten die ersten Monate an der Fachhochschule in Köln und der Polizeischule in Brühl. Jetzt werden sie ihr theoretisches Wissen in der ersten Praxisphase vertiefen. Bis zum 31.08.2019 werden die Studentinnen und Studenten in den Streifenwagen sitzen und Praxiserfahrungen sammeln, aber auch schon Unfälle aufnehmen und polizeiliche Maßnahmen treffen.

Der Abteilungsleiter der Polizei, Gerhard Wallmeroth, wünschte den Studierenden viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß in der ersten echten Polizeidienstphase.

Wer das Abitur oder die Fachhochschulreife hat, oder in naher Zukunft erreicht und sich für ein Studium bei der Polizei NRW interessiert, kann sich auf der Internetseite "genau-mein-fall.de" eingehend informieren. Darüber hinaus gibt es Informationen bei der Einstellungsberatung des Rheinisch-Bergischen Kreises unter der Emailadresse peter.tilmans@polizei.nrw.de oder tim.berlauer@polizei.nrw.de .

Bewerbungen für den nächstmöglichen Studienbeginn am 01.09.2020, sind noch bis zum 08. Oktober 2019 möglich. (ma)

