Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Radfahrerin auf Zebrastreifen angefahren

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist eine Leichlingerin auf ihrem Fahrrad an der Neukirchener Straße von einem Autofahrer übersehen und angefahren worden. Die 34-Jährige wurde schwerverletzt. Das Auto wurde sichergestellt.

In Höhe der Stadtverwaltung querte eine 34-jährige Leichlingerin am Donnerstag (11.07.) gegen 18.00 Uhr mit ihrem Fahrrad verbotswidrig die Neukirchener Straße auf dem Zebrastreifen. Ein 32-jähriger Leverkusener, der mit seinem VW Caddy stadtauswärts in Richtung Alte Holzer Straße unterwegs war, übersah die von rechts kommende Fahrradfahrerin und traf sie so, dass diese auf die Motorhaube aufgeladen wurde, mit dem Kopf in die Windschutzscheibe einschlug und zurück auf die Fahrbahn fiel. Der Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres. Die 34-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Den VW Caddy stellte die Polizei zur Auslesung technischer Daten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell