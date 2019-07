Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Mit über zwei Promille: 20-Jähriger springt vor Streifenwagen

Wermelskirchen (ots)

Donnerstagnacht (11.07.) sprang ein betrunkener Mann auf der Bundesstraße 51 in Tente vor einen Streifenwagen. Nur durch eine sofort veranlasste Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Da der 20-Jährige einem anschließenden Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen 23:40 Uhr befuhr ein Streifenwagen die Straße Herrlinghausen, in der sich zu diesem Zeitpunkt junge Menschen zu einer Feier versammelt hatten. Zunächst überquerten zwei Personen die Straße. Als der Streifenwagen sich näherte, drehte sich der 20-Jährige plötzlich um und sprang vor den Streifenwagen. Der Beamte leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und konnte dadurch nur knapp einen Zusammenstoß verhindern.

Der Wermelskirchener war stark alkoholisiert; ein Alkoholatemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der junge Mann gab an, dass er nicht gesehen habe, dass es sich bei dem Auto um einen Polizeiwagen handelte. Die Beamten sprachen dem 20-Jährigen einen Platzverweis im gesamten Bereich Tente aus, dem der Beschuldigte allerdings nicht nachkam. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen, wobei er so stark randalierte, dass er mit Handfesseln gefesselt werden musste. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache nach Bergisch Gladbach, wo er die Nacht verbrachte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Wermelskirchener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (MA)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell