Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnhausbrand beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Minden (ots)

Zu einem Feuer in der Hahler Straße wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen um kurz vor halb acht gerufen. Eine aufmerksame Nachbarin hatte die Bewohner eines Einfamilienhauses, eine Mutter und ihre Tochter, auf den Brand an ihrem Haus aufmerksam gemacht. Beide begaben sich unversehrt ins Freie.

Nach den Löscharbeiten begannen die Ermittler der Polizei mit der Suche nach Ursache für das Feuer. Deren Erkenntnissen zufolge dürfte die Selbstentzündung eines an der Hausfassade stehenden und mit altem Stroh gefüllten Plastiksackes den Brand verursacht haben. Die Flammen griffen auf die mit Kunststoff verkleidete Außenwand über. Die Brandzerrung reichte schließlich bis hinauf zu den Dachsparren. Für die Suche nach möglichen Brandnestern mussten die Kräfte der Feuerwehr eine Dachseite abdecken.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Familie kommt zunächst bei Bekannten unter. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes erfolgte eine Sperrung der Hahler Straße zwischen dem Petershäger Weg und dem Kreisel.

