Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Überfall auf Bäckerei

Minden (ots)

Zwei offenbar Jugendliche haben am Dienstagmorgen versucht eine Bäckerei in der Mainstraße zu überfallen. Bei der Tat gingen sie mit körperlicher Gewalt gegen eine Angestellte vor und verschwanden anschließend vom Tatort.

Gegen sieben Uhr morgens betraten die beiden Gesuchten den Verkaufsraum der Bäckerei und gaben vor, ein geschnittenes Brot kaufen zu wollen. Daraufhin ging die 32 Jahre alte Bäckereifachverkäuferin in einen Nebenraum, um die Backware zu schneiden. Als sie wieder zurückkehrte, befand sich eine der Personen hinter dem Verkaufstresen, um mutmaßlich Zigaretten zu stehlen. Unvermittelt schlug ihr die andere Person mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung der Primusschule in der Olafstraße. Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminellen werden beide als etwa 16 Jahre alt beschrieben. Während eine Person kurze braune Haare hatte und rund 160 cm groß sowie von schmaler Statur war, wird die andere Person als etwas größer und mit schwarzen lockigen Haaren beschrieben. Nach Aussage eines aufmerksamen Zeugen trugen beide Täter einen blauen Trainingsanzug.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, denen die Jugendlichen vor oder nach der Tat aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Minden unter 0571-88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell