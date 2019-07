Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - "Geisterradler" ohne Licht: Leichtverletzt

Leichlingen (ots)

Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend (10.07.) an der Einmündung Unterschmitte / Am Kellerhansberg verletzt worden.

Der 15-Jährige war mit seinem Rad um 22:00 Uhr auf dem Gehweg neben der Straße Unterschmitte in Richtung Stockberg unterwegs - allerdings links als "Geisterradler". Gleichzeitig wollte ein 67-jähriger Leichlinger mit seinem Mercedes von der Straße Am Kellerhansberg auf die Unterschmitte abbiegen. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch eine Hecke konnte er sich nur langsam nach vorne tasten.

Nach eigenen Angaben schaute der Auto-Fahrer zunächst nach links und dann nach rechts. Dabei erblickte er den Radfahrer, der plötzlich von rechts auf den Mercedes zufuhr. Es kam zu einer leichten Kollision und der junge Radfahrer stürzte. Der Leichtverletzte wollte sich selbständig zum Arzt begeben. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Rad keine Beleuchtung hatte. Zudem waren die Bremsen mangelhaft. Der 15-Jährige räumte ein, "sehr schnell gefahren zu sein", da er nicht mit einem Auto auf der Seitenstraße gerechnet habe. (rb)

