Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (11.07.) haben unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr in der Heidberger Straße einen Citroen Jumper aufgebrochen und hochwertige Maschinen der Marke Hilti entwendet.

Das Fahrzeug parkte auf der Heidberger Straße in dem Einmündungsbereich Buschweg. Der Geschädigte gab an, in der Nacht durch eine Art Rumpeln wach geworden zu sein. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er einen dunklen Van, der vorwärts an das Heck des aufgebrochenen Fahrzeugs geparkt war. Gleichzeitig befanden sich Personen in dem Handwerkerfahrzeug. Die Täter entwendeten fünf Maschinen; der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Rhein Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

