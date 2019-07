Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach-Waldwimmersbach

Rhein-Neckar-Kreis /Frau bricht neben Fahrzeug zusammen und stirbt

Lobbach (ots)

Am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr wurde der Notarzt in die Hauptstraße gerufen, wo eine 80-jährige PKW-Fahrerin neben ihrem Fahrzeug zusammenbrach und trotz mehrminütiger Reanimation verstarb. Zuvor war sie mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren und gegen eine Mauer gestoßen, was allerdings nicht zu Verletzungen führte. Vermutlich kam es zu aufgrund eines medizinischen Notfalls zu dem Unfallgeschehen. Die Leiche und der PKW wurden beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell