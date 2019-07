Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Verkehrsunfall ohne Zusammenstoß: Frau erleidet leichte Verletzungen

Odenthal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (10.07.) kam es auf der Altenberger-Dom-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Odenthalerin leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 7:45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Kradfahrer - aus Richtung Dorfstraße kommend - die Altenberger-Dom-Straße in Fahrtrichtung Kreisel und leitete ein Überholmanöver ein, um den baustellenbedingten PKW-Stau zu umgehen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Linienbus in Schrittgeschwindigkeit die Altenberger-Dom-Straße in entgegengesetzter Richtung.

Etwa fünfzig Meter vor der dortigen Bushaltestelle bemerkte der Fahrer den überholenden Kradfahrer und bremste abrupt ab. Im Zuge des Bremsvorgangs stürzte eine sich im Gang des Busses befindliche Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde im Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach versorgt und nach der Behandlung entlassen.(ma)

