Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Montag, 17.06.2019, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, kam es in Uslar, Lange Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Führer eines Pkw fuhr gegen den Hinterreifen des Fahrrades eines 11-jährigen Kindes, sodass dieses die Kontrolle über das Fahrrad verlor und zu Fall kam. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht als Beteiligter nachgekommen zu sein. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

