Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorradfahrerin fährt auf PKW auf

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (09.07.) fuhr eine Motorradfahrerin gegen 10:00 Uhr auf der Frankenforster Straße im Rückstau auf einen vorausfahrenden PKW auf. Dabei flog die 34-Jährige in die Luft und überschlug sich. Der 50- jährige PKW-Fahrer verständigte daraufhin umgehend die Rettungskräfte.

Die Motorradfahrerin aus Frechen schien unverletzt, blieb jedoch zur Beobachtung im Krankenhaus. Der PKW Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An dem Motorrad KTM entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der VW wies Schäden in Höhe von 5000 Euro aus. (hl)

