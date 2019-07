Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Audi S6 Avant von Grundstück in Voiswinkel gestohlen

Odenthal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.07.) entwendeten unbekannte Täter einen Audi S6 Avant von dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Heidberger Straße. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich im Besitz der Fahrzeugeigentümer; da am Tatort keine Spuren festgestellt worden konnten, entwendeten die Verbrecher den PKW vermutlich via Funkstreckenverlängerung.

Die Tat ereignete sich zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr. Bei dem PKW handelt es sich um eine weiße Kombilimousine vom Modelltyp S6 Avant/4 G. Das amtliche Kennzeichen lautet GL-KB998.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei RheinBerg. (ma)

