Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schildgen: Zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Samstag (13.07.) zündeten unbekannte Täter auf einem Parkplatz vor einer Kita im Schüllenbusch zwei Altkleidercontainer an. Die Container wiesen deutliche Rußspuren an der Außenfassade auf. Eine Zeugin informierte gegen 8:30 Uhr die Polizei; die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

