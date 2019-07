Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Fahrschule

Leichlingen (ots)

Am vergangenen Samstag (13.07.) brachen unbekannte Täter zwischen 08:00 und 12:00 Uhr in eine Fahrschule in der Marktstraße ein und entwendeten diverse Sachen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie neben der Kasse der Fahrschule auch diverse Technik-Geräte, unter anderem einen Laptop und eine Spielekonsole. Außerdem entwendeten sie eine Reisetasche samt Inhalt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

