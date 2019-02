Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Deutsch-Schweizer Fahndungsteam nimmt gesuchte Griechin fest

Konstanz (ots)

Am Freitag, den 8. Februar, kontrollierte ein deutsch-schweizerisches Fahndungsteam, bestehend aus einem Bundespolizisten und einem Grenzwächter, am Bahnhof Konstanz eine Griechin in Begleitung ihres Hundes.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien wurden gleich drei Fahndungsnotierungen festgestellt. Die 40-Jährige wurde 2016 und 2017 wegen Trunkenheit im Verkehr, wegen des Vortäuschens einer Straftat und wegen Betruges zu einer Gedlstrafe von über 4.000 Euro Höhe verurteilt. Diese Geldstrafe beglich die Frau bislang nicht, weswegen nach ihr gesucht wurde.

Auch am gestrigen Tag konnte die Griechin den Betrag nicht aufbringen. Aus diesem Grund musste sie die 175-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Der Hund konnte unterdessen von einem Bekannten der Frau in Obhut genommen werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-104

Mobil: 0175 901 8776

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell