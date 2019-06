Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall in Stöcken - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, 18.06.2019, an der Kreuzung Stelinger Straße/Hansastraße ereignet hat. Zwei Menschen sind dabei leicht verletzt worden.

Gegen 06:00 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Mercedes SL350 entlang der Stelinger Straße in Richtung Mecklenheidestraße unterwegs. Er bog nach links in die Hansastraße ab. Dabei kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Fiat Seicento einer 21-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise in Höhe von 9 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung mehr als zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelsituation machen können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden. /ahm, has

