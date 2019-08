Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Plaidt (ots)

Bislang unbekannte/r Täter schmierte/n mit Farbe parteipolitische Parolen an zwei Laternen in der Straße An der neuen Mühle in Plaidt. Tatzeitraum vor dem 19.08.2019. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Andernach unter Tel.: 02632/921-0.

