Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Andernach (ots)

Am 26.08.2019 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz kurz nach der Auffahrt Andernach- Hafen. Ein weißer Kastenwagen mit auffällig bunter Aufschrift überholte zunächst eine junge Fahrerin widerrechtlich auf der rechten Fahrspur. Danach schnitt er sie beim Wiedereinscheren nach links, um einen LKW zu überholen. Die junge Fahrerin musste stark bremsen und dem Kastenwagen ausweichen. Dabei wurde das Fahrzeug der jungen Fahrerin beschädigt. Durch das Manöver waren weitere Fahrzeuge ebenfalls gezwungen auszuweichen und stark zu bremsen, wodurch sich ein weiterer Unfall ereignete. Der Kastenwagen mit bislang unbekanntem Kennzeichen setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Koblenz fort.

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Insbesondere wird ein männlicher Zeuge gesucht, der vor Ort anhielt, seine Hilfe anbot, jedoch die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verließ, ohne seine Personalien zu nennen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Tel.: 02632 921 0

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell