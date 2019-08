Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Rhens (ots)

Am 26.08.2019, gg. 15:30 Uhr, wird eine Hausbesitzerin in Rhens, Im Zillgen, auf einen Unfallschaden an ihrer Gartenmauer, direkt am Gehweg und Hauseinfahrt befindlich, aufmerksam gemacht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Zeit von 10 bis 15:30 Uhr vermutlich bei einem Wendevorgang in der Hofeinfahrt gegen die Mauer und schien nicht gewillt zu sein, den entstandenen Schaden zu regulieren. Der Hausbesitzerin entsteht ein Schaden von um die 400 Euro. Zeugen möchten sich mit der Polizei Boppard telefonisch (067428090) oder per Mail (piboppard@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

