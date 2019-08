Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung PI Andernach, Fr., 23.08.2019/12:00 Uhr -So., 25.08.2019/11:00 Uhr

Andernach (ots)

Bei Einsatz Widerstand geleistet Andernach: Am frühen Samstagmorgen viel ein 42-jähriger Mann im Stadtgebiet mehrfach durch Randalieren und sein gezeigtes Verhalten auf. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes leistete der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Er wurde in der Folge in eine Fachklink verbracht. Kennzeichen von Pkw entwendet Weißenthurm: Durch bisher unbekannte Täter wurden im Zeitraum von Freitagabend, bis Samstagmorgen, in der Hauptstraße an einem abgestellten Pkw BMW die beiden amtlichen Kennzeichen NR-Y1137, entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Einbruch in Kfz-Werkstatt Mülheim-Kärlich: In der Zeit, von Freitag, 23.08.2019, gegen 17:50 Uhr, bis Samstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, wurde in der Florinstraße, in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. E-Bike entwendet Nickenich: Am Freitagabend, in der Zeit, von 18:00 Uhr, bis 22:30 Uhr, wurde auf einem Waldparkplatz, ein abgeschlossenes E-Bike entwendet. Der Schaden wird auf rund 2.300 Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Betrunken Pkw geführt Andernach: Am frühen Sonntagmorgen, wurde nach einem Hinweis auf der Koblenzer Straße, ein 37-jähriger Mann im Pkw angetroffen und kontrolliert. Der junge Mann steht im Verdacht den Pkw alkoholisiert geführt zu haben. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Zusammenstoß geflüchtet Andernach: Im Zeitraum von Freitagabend, bis Samstagmorgen, wurde in der Krahnenbergstraße, ein Pkw Mitsubishi beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum wurden im Gebiet der Polizei Andernach noch 10 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ruhestörungen im Dienstgebiet Auch an diesem Wochenende rückte die Polizei Andernach wieder zu mehreren Ruhestörungen aus. Insgesamt mussten in 12 Fällen die Feiernden und Nachtschwärmer zur Ruhe ermahnt werden.

