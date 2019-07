Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 25.07.2019-3

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wohnungseinbruch in Wanfried

Zwischen Montagmorgen, 09.00 Uhr und Mittwochmorgen, 10.00 Uhr brachen Unbekannte in die Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses in Wanfried Auf dem Mäuerchen ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Wohnungseingangstür im Dachgeschoss des Hauses und durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke und das Inventar. Die Täter entwendeten hier u.a. eine Geldbörse samt Inhalt, sowie Schmuck, einen Laptop und diverse Flaschen Parfüm. Der Stehlschaden wird auf insgesamt 500.-EUR taxiert. Sachschaden ist in etwa gleicher Höhe entstanden. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Pkw-Fahrer muss Hund ausweichen und fährt über Verkehrsinsel

Gestern Mittag gegen 12.00 Uhr musste ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beim Befahren der Heubergstraße in Eschwege, etwa Höhe des Norma-Einkaufsmarktes, nach eigenen Angaben einem frei laufenden schwarzen Schäferhundmischling ausweichen und überfuhr dabei die dortige Verkehrsinsel. Dabei entstand am Pkw des 57-jährigen an den linken Reifen bzw. den Felgen insgesamt ein Sachschaden von ca. 1500.-EUR. An der Verkehrsinsel entstand kein Schaden. Da der Hund offenbar ohne Besitzer unterwegs war, werden ggfs. Zeugen des Vorfalles gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 zu melden.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle BAB 44

Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 06.00 Uhr entwendeten Unbekannte von der Autobahnbaustelle A 44 bei der zukünftigen Talbrücke zwischen Sontra, Blankenbach und Ulfen, Nähe "Blinde Mühle", diverse Verlängerungskabel, Kabeltrommeln und diverses Werkzeug im Gesamtwert von 500.-EUR. Der Abtransport der Stehlware erfolgte vermutlich mittels eines Kraftfahrzeuges. Am Vortag des Diebstahls waren dem Vorarbeiter im Bereich der Baustelle zwei unbekannte Männer aufgefallen, die sich aber entfernt hatten, bevor der Vorarbeiter diese ansprechen konnte. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Person 1 etwas kräftig, dunkle etwas längere lockige/wellige Haare. Diese Person trug eine blaue Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt. Person 2 war eher schlank und trug eine rot-weiß-gestreifte Sicherheitshose und ein weißes T-Shirt. Weiteres ist nicht bekannt. Hinweise diesbezüglich an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Schildern in Neu-Eichenberg

Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 09.00 Uhr entwendeten Unbekannte im Neu-Eichenberger Ortsteil Hebenshausen, Verlängerung Bahnhofsweg an der Feldgemarkung der von Aktivisten besetzten Ackerfläche, insgesamt 10 einbetonierte Aluminiumschilder u.a. mit den Aufschriften "Privateigentum", "Betreten verboten", "Eltern haften für ihre Kinder", "Privatweg". Der Stehlschaden beträgt insgesamt 2500.-EUR. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell