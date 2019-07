Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 25.07.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Gestern wurde in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz der abgestellte Pkw eines 49-jährigen aus Eschwege von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Am Pkw des 49-jährigen entstand an der Heckklappe eine Delle mit Lackschaden in Höhe von 700.-EUR. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Gestern Nachmittag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Flöha mit einem Klein-Lkw die Landesstraße L 3243 von Germerode kommend in Richtung Abterode. An der Einmündung zur Landesstraße L 3241 wollte der 36-jährige dann nach rechts in Richtung Abterode einbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtberechtigte 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode, welche die Landesstraße L 3241 aus Richtung Vockerode kommend in Richtung Abterode befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Heute Morgen gegen 04.20 Uhr kollidierte der 23-jährige Fahrer eines Klein-Lkw`s aus Bad Langensalza auf der Bundesstraße B 7 zwischen Röhrda und Netra mit einem Wildschwein. Am Fahrzeug des 23-jährigen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR, das Tier verendete an der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Gestern Morgen gegen 05.50 Uhr kollidierte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Melsungen auf der Landesstraße L 3147 zwischen Günsterode und Hessisch Lichtenau mit einem Waschbären. Am Pkw des 21-jährigen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 1500.-EUR, der Waschbär lief in den angrenzenden Wald.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Gestern Abend gegen 22.40 Uhr kollidierte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode auf der Bundesstraße B 80 zwischen Anschlussstelle B 27 und Witzenhausen mit einem Reh. An dem Pkw entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 200.-EUR, das Tier entfernte sich von der Unfallstelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell