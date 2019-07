Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 24.07.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Gestern Mittag gg. 13.00 Uhr fuhr ein 68-jähriger aus Stadtilm, der mit einem Klein-Lkw auf der Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Göttingen unterwegs war, in Höhe Oetmannshausen aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw eines ebenfalls aus Stadtilm stammenden 35-jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000.-EUR.

Kradfahrer schwer verletzt

Gegen 15.05 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Ringgau die Max-Woelm-Straße aus Richtung Augustastraße kommend, in Richtung Bahnhofskreisel. Als der 42-jährige dann in den Bahnhofskreisel einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 71-jährigen Kradfahrers aus Eschwege, der dann aufgrund einer seinerseits durchgeführten Gefahrenbremsung zu Fall kam. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit mehreren Prellungen und Verdacht auf Frakturen ins Klinikum Werra Meißner nach Eschwege verbracht. Durch den Sturz entstand am Kraftrad des 71-jährigen Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR.

Gestern Nachmittag gg. 15.30 Uhr befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die Straße Schützengraben aus Richtung Westring kommend in Richtung Am Himmelreich. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard, der die Straße Südring aus Richtung Fliederweg kommend in Richtung Schützengraben befuhr, nahm der 62-jährigen dann an der Einmündung Südring /Schützengraben die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw`s kam. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 4500.-EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruchsdiebstahl in "Stadion am Berg /Sportplatz"

Zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr brachen Unbekannte in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau in das "Stadion am Berg" ein. Sie brachen ein Vorhängeschloss an der Eingangstür auf und gelangten auf diesem Weg auf das Sportgelände. Dort brachen die Unbekannten u.a. einen Überseecontainer auf und öffneten gewaltsam ein Fenster zu einem Lagerraum am Tribünengebäude. Entwendet wurde nichts, die Täter richteten jedoch Sachschaden in Höhe von 100.-EUR an.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Gestern Vormittag gg. 10.50 Uhr befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Neu-Eichenberg die Bahnhofstraße aus Richtung Neu-Eichenberg-Dorf kommend, in Richtung Neu-Eichenberg-Bahnhof. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Kaufungen, der vom Schulweg kommend nach rechts in die Bahnhofstraße einbog, schwenkte beim Abbiegevorgang offenbar mit dem Heck des Lkw soweit aus, dass er den Pkw der 22-jährigen streifte. Am Pkw der 22-jährigen entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 350.-EUR. An dem Lkw selbst ist kein Schaden entstanden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell