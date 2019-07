Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Zwischen dem 18.07.19, 13:30 Uhr und dem 19.07.19, 09:00 Uhr wurde in der Schillerstraße in Eschwege in die Räume der Hephata-Diakonie eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in das Gebäude, wo im 1. und 2. Obergeschoss alle weiteren Zimmertüren gewaltsam geöffnet wurden. Alle Zimmer wurden durchwühlt, teilweise Behältnisse aufgebrochen. Offenbar wurde auch versucht, einen Fernseher aus einem Gemeinschaftsraum zu entwenden, was aus nicht näher bekannten Gründen nicht gelang. Ob bzw. was entwendet wurde, muss mit den Bewohnern noch geklärt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Im Baustellenbereich der BAB 44 "Talbrücke Riedmühle" in der Gemarkung von Sontra-Ulfen wurde vergangene Nacht ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine motorgetriebene Kettensäge der Marke "Stihl". Der Gesamtschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell