POL-ESW: Gewinnversprechen

Vermehrt kam es in dieser Woche zu Anrufen im Zusammenhang mit Gewinnversprechen.

So wurde am 16.07.19 ein Anzeigeerstatter aus Sontra angerufen und ihm ein Gewinn von 29.400 Euro in Aussicht gestellt. Zuvor müsse jedoch für anfallende Transportkosten 1000 EUR zahlen. Diesen Betrag sollte er in Form von Steam-Karten erwerben und die dazugehörigen Codes per Telefon durchgeben, was dieser auch machte. Ein Gewinn gab es natürlich nicht.

In Großalmerode erreichte einem 67-Jährige eine E-Mail mit einem Gewinnversprechen über 3,5 Millionen Euro, angeblich aus einer spanischen Lotterie resultierend. Im weiteren Verlauf der Kommunikation sollte dieser auch seine Kontodaten mitteilen und 3.500 Euro vor Gewinnauszahlung überweisen. Dies weckte das Misstrauen, worauf eine Zahlung nicht durchgeführt wurde und stattdessen am 17.07.19 Anzeige bei der Polizei erstattet wurde.

Auch in Eschwege erhielt ein Geschädigter eine E-Mail, diesmal aus London, wo ein Gewinn von 950.000 britische Pfund angekündigt wurde. Vor Auszahlung wäre eine Vorauszahlung von 830 Euro für Überweisungsgebühren auf ein spanisches Konto zu leisten. Dieser Forderung kam der Geschädigte nach. Als dann am heutigen Tag weitere 4600 EUR gefordert wurde, wurde auch er misstrauisch und erstattet Strafanzeige.

Präventionstipps Gewinnversprechen

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches - Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

