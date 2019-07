Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.07.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 18:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Motorrad die L 3239 zwischen Trubenhausen und Bad Sooden-Allendorf. Zu dieser Zeit kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner aus der Ortslage von Dudenrode gefahren und bog nach rechts auf die Landesstraße 3239 in Richtung Bad Sooden-Allendorf ab. Nach ca. 200 Meter beabsichtigte er dann nach links abzubiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr durch eine Linkskurve und beabsichtigte den Pkw zu überholen, erkannte aber den Blinker zu spät, worauf er stark abbremsen musste und mit dem Motorrad stürzte. Eine Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen fand nicht statt. Der 59-Jährige gab an, nicht verletzt zu sein und wurde nach ärztlicher Begutachtung am Unfallort entlassen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard befuhr gestern Abend, um 20:05 Uhr, die B 249 in Richtung Eschwege. Im Kreuzungsbereich "Grebendorfer Hüttchen" bog er nach rechts in Richtung Grebendorf ab. Offensichtlich zu schnell, kam er mit dem Auto nach links von der Straße in den Straßengraben ab. Der Fahrer blieb unverletzt; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht des Alkoholkonsums; ein durchgeführter Test bestätigte dies mit einem Wert von ca. 0,7 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Im "Höllental" kam es gestern Nachmittag zu einem weiteren Unfall mit einem Motorradfahrer. Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 66-Jähriger aus Langlingen von der "Grube Gustav" kommend in Richtung Abterode. Auf der kurvigen Strecke geriet er mit dem Krad auf den Seitenstreifen, verlor dadurch die Kontrolle und fuhr gegen die Schutzplanken auf der Gegenfahrbahn. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Ein 60-Jähriger aus Waldkappel befuhr gestern Abend, um 18:20 Uhr, mit einem Pedelec die Forststraße in Waldkappel-Bischhausen in Richtung Mühlenstraße. Im Kreuzungsbereich stürzte der 60-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen, wodurch er sich leicht verletzte. Am Pedelec entstand kein sichtbarer Schaden. Der 60-Jährige wurde vorsorglich in das Klinikum nach Kassel gebracht.

Um 15:30 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege ein Unfall zwischen einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Herleshausen und einer 61-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, die mit einem selbstfahrenden Rollstuhl unterwegs war. Die 61-Jährige war mit ihrem Rollstuhl aus Richtung Brückenstraße auf dem Gehweg unterwegs und beabsichtigte die Straße "unter dem Berge" zu überqueren, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Die Rollstuhlfahrerin wurde vorsorglich in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pkw-Diebstahl

In der vergangenen Nacht wurde in der Riedmühlenstraße in Wehretal-Reichensachsen ein ordnungsgemäß verschlossener grauer Audi Q5 entwendet. Um 06:30 Uhr wurde heute Morgen durch die Halterin festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus stand. Dort hatte sie es letztmalig gegen 22:00 Uhr gesehen. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen "ESW-CK 24" angebracht. Der Schaden wird mit ca. 19.000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 18:38 Uhr parkte gestern Abend eine 20-Jährige aus Sontra auf dem Lidl-Parkplatz in Sontra zunächst rückwärts aus. Als sie dann vorwärts fuhr, streifte sie einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der Fahndung konnte die 20-Jährige ermittelt werden. Dabei wurde auch festgestellt, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell