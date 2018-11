POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots) - Am Samstagabend, den 17.11.2018 gegen 23.50 Uhr konnte in der Landauer Straße ein Kleinkraftrad festgestellt werden, welches in auffälliger Fahrweise in Fahrtrichtung Lemberg unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer in der Atemluft ein Alkoholwert von über 1,0 Promille festgestellt wer-den. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen.

