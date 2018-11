POL-PDPS: Auto beschädigt

Dahn (ots) - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte vermutlich in der Nacht zum 17.11.2018 gegen 00.15 Uhr einen in der Tannstraße geparkten PKW, indem er gegen die linke hintere Tür trat, so dass dort eine größere Delle entstand. Zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt hatte die Geschädigte eine offensichtlich betrunkene männliche Person laut singend wahrgenommen, die an der Tatörtlichkeit vorbeilief. Am ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 750,-Euro.

