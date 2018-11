POL-PDPS: Dreister Dieb

Dahn (ots) - Unbekannter Täter entwendete am 17.11.2018 gegen 10.00 Uhr aus einem Einkaufsmarkt in der Weißenburger Straße die Geldbörse einer 77-jährigen Frau. Diese hatte ihr Portmonee in der Handtasche mitgeführt und kurze Zeit im Einkaufswagen unbeaufsichtigt gelassen. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Die Geldbörse konnte kurze Zeit später in einer Umkleidekabine des Einkaufsmarktes aufgefunden werden. Aus ihr fehlte das Bargeld in Höhe von 120,-- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter der Tel. Nr. 06391-9160 zu melden.

