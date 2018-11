POL-PDPS: Besonders dreister Dieb entwendet Handtasche

Pirmasens (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Simter Straße in Pirmasens wurde einer 75-jährigen Frau aus Pirmasens am Freitagnachmittag die Handtasche aus dem unverschlossenen PKW entwendet. Dokumente wie der Führerschein und der Bundespersonalausweis, als auch mehrere EC- Karten befanden sich in der Handtasche. Besonders dreist: Die Geschädigte verstaute ihre Einkäufe mitsamt ihrer Handtasche in ihrem PKW und brachte sodann ihren Einkaufswagen zurück. Diese kurze Zeitspanne nutzte der/ die bis dato unbekannte/n Täter/in, um den unverschlossenen Kofferraum zu öffnen und die Handtasche der Frau zu entwenden. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Tel.: 06331 5200 und rät, Wertgegen-stände während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt im PKW liegen zu lassen und- auch bei lediglich kurzer Abwesenheit- die Fahrzeuge zu schließen

