POL-PDPS: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Pirmasens (ots) - Am Samstagabend, den 17.11.2018 gegen 21.30 Uhr befuhr ein polnischer Fahrzeugführer mit seinem Opel Astra die Landauer Straße von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. An der Auffahrt zur B 10 kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, einem Brückenpfeiler sowie der dortigen Leitplanke. Bei dem PKW entstand Totalschaden und der Fahrzeugführer erlitt eine Verletzung an der Schulter. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer in der Atemluft ein Alkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein einbehalten.

