POL-PDPS: Drei Personen durch Unfall verletzt

Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt Bild-Infos Download

Lemberg-Salzwoog (ots) - Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 17.11.2018, gegen 14.30 Uhr leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann aus der Vorderpfalz missachtete an der Einmündung L 487 zur L 486 die Vorfahrt einer in Richtung Lemberg fahrenden 58-jährigen Frau aus dem Landkreis Pirmasens. Es kam zu einer heftigen Kollision. Beide Unfallbeteiligten sowie eine dritte 53-jährige Person, die als Beifahrerin in einem der Autos saß, wurden verletzt und mussten durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca 18000,-- Euro.

