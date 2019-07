Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Rettungswagen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 13. Juli 2019, 18:19 Uhr, Witzelstraße Ecke Moorenstraße, Bilk

Heute gegen 18:19 stieß ein Rettungswagen des Rettungsdienstes der Stadt Düsseldorf auf einer Einsatzfahrt mit einer Straßenbahn zusammen.

Heute um 18:19 fuhr ein Rettungswagen, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, von der Universitätsklinik kommend in Richtung Wersten. Im Fahrzeug befand sich eine schwangere Patientin, welche nach Köln verlegt werden sollte. Bei dem Versuch, rechts auf die Witzelstraße abzubiegen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Sofort reagierte die betroffene Besatzung des Rettungsmittels umsichtig und alarmierte weitere Hilfe zur Einsatzstelle. In der Straßenbahn kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Als die weiteren Kräfte, unter anderem ein weiterer Rettungswagen eintrafen, wurde die schwangere Patientin umgehend in die Universitätsklinik zurück gebracht. Die vorsorgliche Untersuchung dort ergab, dass zum jetzigen Zeitpunkt für die Mutter und das ungeborene Kind keine Lebensgefahr besteht. An der Straßenbahn und dem Rettungswagen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Besatzung des Rettungswagen blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

