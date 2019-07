Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Bilk - ein Rauchmelder rettet Menschenleben

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 07.07.2019, 11:25 Uhr, Ludgerusstraße, Bilk

In der Mittagszeit kam es am heutigen Sonntag zu einem Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses auf der Ludgerusstraße in Bilk. Dabei wurde eine cirka 80-jährige Frau von den Einsatzkräften aus der betroffenen Wohnung gerettet und zur weiteren Behandlung dem Notarzt und dem städtischen Rettungsdienst übergeben.

Um 11:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Ludgerusstraße der Feuerwehrleitstelle einen piepsenden Rauchmelder in einer Wohnung im dritten Obergeschoß des Hauses. Der Leitstellendisponent alarmierte umgehend den Löschzug der Feuerwache Hüttenstraße und den städtischen Rettungsdienst. Als nach fünf Minuten die Kräfte des Löschzugs an der gemeldeten Einsatzadresse eintrafen, konnten sie bereits im Treppenraum Brandgeruch wahrnehmen. Da nicht klar war, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet, schickte der Einsatzleiter umgehend einen Trupp mit Atemschutz und C-Rohr zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung. Zu der Wohnung mußte sich der Trupp gewaltsam Zugang verschaffen. In der verrauchten Wohnung traf der Trupp auf eine ältere, cirka 80-jährige Frau, die umgehend von den Feuerwehrkräften ins Freie gebracht und zur medizinischen Erstversorgung dem Notarzt und dem städtischen Rettungsdienst übergeben wurde. Im Anschluß wurde die Frau mit einem Rettungswagen und Notarzt mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Trupp konnte im Anschluss das Feuer in der Küche schnell unter Kontrolle gebracht werden, so daß er Einsatzleiter nach cirka 20 Minuten "Feuer aus" melden konnte. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden die Wohnung und Teile des Treppenraumes mit einem Überdrucklüfter gelüftet. Nach rund einer dreiviertel Stunde war der Einsatz für die 19 Einsatzkräfte beendet. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

