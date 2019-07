POL-LDK: - Sexualtäter belästigt Frau in Braunfels - Gartengeräte gestohlen - Nach Flächenbrand Zeugen gesucht - Flucht in Dillenburg - Streit um Ruhestörung endet mit Raub - Gartenhütten aufgebrochen - ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Sexualtäter belästigt Frau in Braunfels - Gartengeräte gestohlen - Nach Flächenbrand Zeugen gesucht - Flucht in Dillenburg - Streit um Ruhestörung endet mit Raub - Gartenhütten aufgebrochen

Braunfels: Sexualtäter flüchtet mit Fahrrad / Polizei bittet um Mithilfe -

Nachdem ein Unbekannter eine Frau im Wald bei Braunfels belästigte, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe.

Heute Früh (01.07.2019) war die Frau zwischen 06.15 Uhr und 07.00 Uhr mit ihrem Hund auf dem Waldweg, der in die Alte Leuner Straße mündet, unterwegs. Der Unbekannte überholte sie auf seinem Rad und blieb auf einer Bank sitzen. Hier entblößte er sich ihr gegenüber mehrmals. Beim erneuten Vorbeifahren mit dem Rad fasste er seinem Opfer an die Brust und ans Gesäß. Die Wetzlarerin schlug nach dem Sexualtäter, der daraufhin vom Rad stürzte, wieder aufstieg und mit seinem silber-grauen Fahrrad auf der Alten Leuner Straße in Richtung Ortsmitte flüchtete.

Der Mann war zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schmächtiger Figur. Nach Einschätzung des Opfers war er südländischer Abstammung. Er hatte schwarz-graue Haare, trug einen Drei-Tage-Bart, eine beige Jacke, eine dunkle Jeans sowie einen dunklen Rucksack. Der Unbekannte sprach nur gebrochen Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Übergriffe heute Morgen auf dem Waldweg beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem unbekannten Sexualtäter machen? - Wo ist der Mann mit dem Fahrrad heute Morgen in Braunfels noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Diebe bedienen sich aus Garten -

Unbekannte Diebe schlugen zum Ende der vergangenen Woche in einem Garten in der Klingelwiese zu. Zwischen Mittwoch (26.08.2019), gegen 14.00 Uhr und Freitag (28.06.2019), gegen 16.30 Uhr griffen sie sich von dem Gelände eines Einfamilienhauses Fahrräder, einen Rasenmäher, Zaunelemente, eine Sitzgruppe samt Tisch sowie ein Reinigungsgerät. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre Beute aufluden mit einem Fahrzeug in Sicherheit brachten. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Sechshelden: Flächenbrand an Crossstrecke -

Gestern Nachmittag (30.06.2019) rückte die Feuerwehr zu einem Flächenbrand oberhalb der Motocrossstrecke an der A45 aus. Gegen 14.50 Uhr meldeten Zeugen das Feuer. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die eine Heidefläche mit Kieferbestand, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld, zerstörte. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der unsachgemäße Umgang mit einem Feuer an einer Sitzgruppe mit Grillstelle in unmittelbarer Nähe des Brandortes das Feuer auslöste. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Sonntagnachmittag an der Grillstelle mit Sitzgruppe oberhalb der Crossstrecke Personen beobachtet? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang Personen dort aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Verkehrsunfallflucht in der Dietzhölztalstraße -

Ein flüchtiger Unfallfahrer ließ an einer Baustellenabsperrung in der Dietzhölzstraße einen Schaden von rund 200 Euro zurück. Am 30.06.2019 (Sonntag), zwischen 00.30 Uhr und 09.30 Uhr war der Unfallfahrer von der Nixböthestraße kommend in Richtung Dietzhölzstraße unterwegs. Im Kurvenbereich kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen die Absperrung. An der Unfallstelle blieben Plastikteile seines Audis zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem beschädigten Audi nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar: Streit nach Ruhestörung endet mit Raub -

Am frühen Sonntagmorgen (30.06.2019) eskalierte in der Inselstraße ein Streit wegen Ruhestörung. Gegen 02.45 Uhr fühlte sich ein 66-jähriger Wetzlarer vom Lärm einer Shisha-Bar im Bereich des Lahnhofparkplatzes gestört. Kurzerhand nimmt er seine Digitalkamera, geht über den Lahnuferradweg zu der Bar und fertigt Fotos. Offensichtlich bemerkten dies Gäste der Bar und liefen ihm hinterher. In Höhe des Bootshauses holten ihn fünf Männer ein und rissen ihn sogleich zu Boden. Der Wetzlarer rappelte sich wieder auf und wurde von einem der Männer gegen ein Auto gedrückt. Ein anderer hielt ihm ein Messer vor das Gesicht und drohte: "ich mach dich kalt!". Zudem schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Letztlich griffen sich die Männer aus seiner Bauchtasche die Kamera und machten sich wieder in Richtung Shisha-Bar aus dem Staub. Gemeinsam mit der mittlerweile alarmierten Polizei suchte er die Bar auf und erkannte drei der fünf Männer. Die weiße Kamera WBT 350 von Samsung konnte dort jedoch nicht von den Polizisten sichergestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Raubes und fragt: Wer hat den Überfall am frühen Sonntagmorgen in der Lahnstraße in Höhe des Bootshauses beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Autoaufbruch scheitert -

Auf Wertsachen aus einem schwarzen Grand Cherokee hatten es Diebe in der Buderusstraße abgesehen. In der Nacht von Freitag (28.06.2019) auf Samstag (29.06.2019) parkte der SUV in Höhe der Hausnummer 11. Die Täter stachen mit einem spitzen Gegenstand in ein Türschloss und scheiterten bei dem Versuch das Schloss so aufzubrechen. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Einbrüche in Gartenhütten -

Die Lauben in der Gartenkolonie in der Gabelsberger Straße gerieten in der Nacht von Donnerstag (27.06.2019) auf Freitag (28.06.2019) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Sie knackten die Schlösser mehrerer Hütten und Schuppen und griffen sich Kettensäge, Rasenmäher, Gartenschläuche, Bormaschinen, Werkzeuge und andere Gartengeräte im Wert von rund 1.700 Euro. Die Reparaturen an den Gartenhütten werden etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage an der Lahn auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Lahnau-Atzbach und Dorlar: Außenspiegel demoliert -

In der Nacht von Freitag (28.06.2019) auf Samstag (29.06.2019) vergriffen sich Unbekannten an zwei geparkte Fahrzeuge. Jeweils mit Tritten oder Schlägen traktierten sie die Außenspiegel der PKW. In der Sudentenstraße in Atzbach erwischte es den Besitzer eines grauen VW Passat. In der Taunusstraße in Dorlar beschädigten sie einen Außenspiegel eines schwarzen VW Phaeton. Die Schäden summieren sich auf zirka 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

