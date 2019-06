Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dillenburg-Niederscheld: Fliegerbombe gefunden -Folgemeldung-

Dillenburg (ots)

Die Entschärfung der Bombe ist für Sonntag (30.06.2019) geplant.

Der Kampfmittelräumdienst hat hierzu einen Evakuierungsradius festgelegt. Eine Liste der betroffenen Straßen ist auf der Homepage der Feuerwehr Dillenburg www.feuerwehr-dillenburg.de hinterlegt.

Weiterhin hat die Feuerwehr einen Liveticker geschaltet, unter dem die aktuellsten Informationen ersichtlich sind. Eine Übersicht der wichtigsten Fragen ist ebenfalls eingestellt.

Es werden zwei Notunterkünfte bereitgestellt. Die Erste in der Turnhalle der Schule in der Rheinstraße in Frohnhausen die Zweite in der Glück-Auf-Halle in der Falkensteinstraße 1 in Oberscheld.

Die Evakuierung ist für Sonntag (30.06.2019), 07:00 Uhr geplant. Damit die Entschärfung schnell und ohne Zeitverzug durchgeführt werden kann, werden alle Anwohner jetzt schon gebeten, ihre Wohnungen bis 07:00 Uhr zu verlassen.

Die Stadt Dillenburg hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist heute bis 18:00 Uhr, am Samstag (29.06.2019) von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag (30.06.2019) ab 07:00 Uhr erreichbar.

