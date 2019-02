Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall auf dem "Nordring"

Detmold (ots)

Um 13:59 Uhr, nur knapp zwei Stunden nach dem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil Remmighausen, wurden das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, sowie der Rettungsdienst zu einem weiteren, schweren Unfall auf der B 239 ("Nordring") auf Höhe der Kreuzung Barntruper Straße gerufen. Hier waren bei einem Abbiegevorgang zwei Pkw miteinander kollidiert. Die Feuerwehr Detmold unterstütze bei den Absperr- und Aufräumarbeiten und stellte den Brandschutz sicher. Zur Unfallaufnahme wurde die Drehleiter zur Einsatzstelle nachgefordert. Von dieser aus ist es Kräften der Polizei möglich, gute Übersichtsfotos von der Unfallstelle zu fertigen, um die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang zu erleichtern.

Da sich die Unfallstelle über etwa 250 Meter erstreckte, wurde der "Nordring" zwischen dem Charles-Lindbergh-Ring und der Kreuzung Barntruper Straße einseitig gesperrt.

In eigener Sache: Polizei und Feuerwehr sperren nicht grundlos Einsatzstellen (teilweise vollständig) ab. In diesem Fall konnte der Verkehrsfluss in Fahrtrichtung Detmold durch eine Einbahnstraßenregelung ermöglicht werden. Einige Verkehrsteilnehmer/-innen ließen sich durch die Absperrmaßnahmen jedoch nicht beeindrucken und fuhren geradewegs durch die Einsatzstelle. Ein solches Verhalten ist nicht tolerierbar und bringt die Einsatzkräfte in unnötige Gefahr. Auch wenn es frustrierend sein mag, einen Umweg in Kauf nehmen zu müssen - bitte gewähren Sie uns Raum zum sicheren Arbeiten!

