Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:38 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Remmighausen, sowie der der Rettungsdienst mit Notärztin zu einem Verkehrsunfall an der Hornschen Straße / Ecke Louis-Grothe-Straße gerufen. Hier waren ein Pkw (Renault Clio) und ein Lkw miteinander kollidiert. Die Fahrerin des Pkw wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert.

Darüber hinaus stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Hornsche Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt. Gegen 13:00 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Marco Schweiger

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell