Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Elektroroller ohne Pflichtversicherungsschutz in Vallendar unterwegs

Vallendar (ots)

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in der Rheinstraße in Vallendar ein 22-jähriger aus Neuwied mit seinem Elektroroller kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand und kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da der Roller in diesem Falle eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/ h aufwies, wäre der Roller entsprechend zu versichern gewesen. Der Fahrer hat nun mit einem entsprechenden Strafverfahren zu rechnen. Aufgrund der aktuellen Erfahrungen mit diesen noch im Straßenverkehr recht neuen Verkehrsmittel wird durch die Polizei auf folgendes hingewiesen: Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 Km/h unterliegen dem Pflichtversicherungsgesetz und sind zum Betrieb auf öffentlichen Straßen entsprechend zu versichern.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell