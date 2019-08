Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Verkehrsunfall vom 23.08.2019

Andernach (ots)

Nach Zusammenstoß Pkw-Fahrer schwer- und Lkw-Fahrer leicht verletzt Andernach: Am heutigen Morgen, gegen kurz vor 07:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß, zwischen einem Pkw und einem Lkw, in dessen Verlauf, 2 Personen verletzt wurden. Der 52-jährige Pkw-Fahrer wollte an der Einmündung K 91 / K 47, nach links in Richtung Andernach- Miesenheim abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Lkw, der die K 47, in Richtung Andernach befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Nach Bergung durch die Feuerweher, wurde der Fahrer nach Erstversorgung stationär ins Krankenhaus verbracht. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus überstellt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war der Unfallbereich bis gegen 08:40 Uhr gesperrt, es kam zur Staubildung. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Andernach, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei, sowie die Polizei Andernach.

