Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf- Sachbeschädigung durch Unbekannte in der Kita Hauptstraße

Bendorf (ots)

Bendorf - In der Nacht vom 21.08.2019 auf den 22.08.2019 wurde in der Evangelischen Kita in der Hauptstraße in Bendorf durch unbekannte Personen ein Sonnensegel des dortigen Sandkasten beschädigt. Die unbekannten Personen sprangen offensichtlich auf dem Sonnensegel herum, sodass dieses riss. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, sich mit der Polizei unter 02622-94020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizei Bendorf

Christian Wald, PHK

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



