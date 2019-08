Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vorfahrt missachtet - zwei verletzte Personen

Kobern-Gondorf (ots)

Am Montag dem 20.08. um 13:15 Uhr kam es in Kobern-Gondorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau aus der Region befuhr mit ihrem VW die L 112 von Dreckenach kommend und bog nach links in die Johann-von-Carden-Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 35-jährigen Frau in einem Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Verursacherin schwer, die andere Fahrerin leicht verletzt wurde.

An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 8000 EUR, beide mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

