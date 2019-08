Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht am Baumarkt, Koblenzer Straße

Lahnstein (ots)

Bereits am Samstag, 17.08.2019 ereignete sich auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Koblenzer Straße, Lahnstein, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Geschädigte parkte gegen 9 Uhr kurzzeitig seinen weißen Pkw, der Marke VW, auf einem Stellplatz für Fahrzeuge mit Anhänger. Da auf dem Parkplatz ein reger Andrang herrschte fuhr er zunächst weg. Beim erneuten Parken auf dem Parkplatz und einer anschließenden Begutachtung seines PKWs stellte er an der Beifahrerseite Beschädigungen fest. Die Polizei in Lahnstein bittet um Zeugenhinweise unter 02621-913-0

