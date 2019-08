Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Winningen (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in Winningen in der Friedrichstraße ein Geparkter Pkw beschädigt. Aufgrund der Spurenlage stieß eim vorbeifahrendes Fahrzeug aus unbekannter Richtung gegen den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Aufgrund des Schaden am geparkten Pkw dürfte bei dem Zusammenstoß ein in der Nacht deutlich hörbares Geräusch entstanden sein. Von einem Schaden am Verursacherfahrzeug an unbekannter Stelle kann ebenfalls ausgegangen werden. Sachdienliche Hinweise an Polizeiwache Brodenbach

