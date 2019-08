Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 16.08.2019, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 18.08.2019, 13:00 Uhr

Andernach (ots)

Sachbeschädigung - Andernach -

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Eingangstüre des Thomas-Becket-Hauses der Pfarreiengemeinschaft Andernach in der Breite Straße in Andernach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach unter Tel.: 02632/921-0 oder per Mail piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung - Mülheim-Kärlich

Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei jugendliche Mädchen auf der Straße in Streit, weil die Eine einen Jungen geküsst hatte. Die 16-jährige Beschuldigte soll die gleichaltrige Geschädigte zunächst geschubst und zu Boden geschleudert haben. Bereits auf dem Boden liegend trat die Beschuldigte mehrfach auf die Geschädigte ein und schlug deren Kopf gegen eine Bordsteinkante. Die Geschädigte wurde hierdurch nicht unerheblich verletzt und musste in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden.

