Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende mit der Bitte um Veröffentlichung

Bendorf (ots)

Unfallflucht: Zwischen dem 15.08.19, 17.00 Uhr und dem 16.08.19, 07.00 Uhr wurde in der Engerser Landstraße 124 in Bendorf ein Betonkübel umgefahren/beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachbeschädigung an KFZ: Am 16.08.19, zwischen 19.15 und 21.30 Uhr wurde auf dem Schotterparkplatz ggü. vom Schloß Sayn die Fahrerseite eines PKW zerkratzt.

Beschädigung eines großen Zeltes: Zwischen dem 16.08.19, 18.00 Uhr und 17.08.19, 08.30 Uhr wurde in Bendorf, Horchemsweg ein großes Zelt beschädigt. In diesem wird eine alte Eisenbahnlok gelagert. In der Vergangenheit kam es bereits vermehrt zu Sachbeschädigungen in gleicher Art und Weise.

