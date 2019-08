Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Suche nach verletztem Wanderer auf der Traumschleife Hasenkammer

Boppard-Herschwiesen (ots)

Durch die Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach wurden der Polizei Boppard zwei verletzte Wanderer in hilfloser Lage auf der Traumschleife Hasenkammer in Boppard-Herschwiesen gemeldet. Diese sollten sich aufgrund der gemeldeten Kilometrierung im Bereich des Steinbruchs befinden.

Dort wurden durch eine Streife der Polizei Boppard sowie der Freiwilligen Feuerwehren Buchholz und Boppard, hier insbesondere der Höhenrettung, umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet.

Durch einen hilfsbereiten Einwohner Herschwiesens, welcher den Beginn des Einsatzes zeitnah mit bekommen hatte, wurden die Suchmaßnahmen tatkräftig unter Zuhilfenahme seiner Yamaha XT unterstützt, mit welcher er zügig in das teils unwegsame Gelände vordringen konnte.

Nachdem in dem vorgegebenen Suchbereich die Personen nicht aufgefunden werden konnten, entschied er sich, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, wo er dann recht schnell auf eine ältere Dame stieß, die ihm dann den Weg zu ihrer verletzten Begleitung weisen konnte.

Dank der Hilfsbereitschaft des Bopparder Bürgers konnte der Mann zügig geborgen und ärztlicher Hilfe zugeführt werden.

