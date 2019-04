Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gartenzaun beschädigt

Wittlich (ots)

In der Zeit von Samstag, 30.03.19 bis Mittwoch, 03.04.19 wurde ein Vorgartenzaun in der Cusanusstraße in Wittlich-Wengerohr durch unbekannte Personen beschädigt. Zudem wurden an einem Zaunelement die Halteschrauben gelöst. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

