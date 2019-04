Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 02.04.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Gerolstein, Raderstraße

Zeit: 01.04.2019, 07.20 Uhr

Einer Streifenbesatzung fiel ein Fahrzeuggespann, Auto mit Anhänger, auf, welches in unsicherer Fahrweise bewegt wurde. Die Beamten kontrollierten den 34 Jahre alten Fahrer und stellten drogentypische Erscheinungsmerkmale fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen

Ereignis: PKW zerkratzt

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 29.03.2019, 19.30 bis 29.03.2019, 22.30 Uhr

Wie der Polizei Gerolstein am 01.04.2019 geschildert wurde, hatte der Besitzer eines PKW sein Fahrzeug, während er eine Veranstaltung im Dauner Forum besuchte, auf dem Gelände der Kreissparkasse abgestellt. Nachdem der Mann später, an seiner Wohnanschrift angekommen, die Beifahrerseite des PKW erblickte, stellte er einen langen, wellenförmigen Kratzer, der sich über fast die gesamte Länge des Autos erstreckte, fest. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: PKW beschädigt, Verursacher flieht

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Zeit: 01.04.2019, 09.15 Uhr bis 01.04.2019, 09.35 Uhr

Die Fahrerin eines Fiat Panda hatte ihr Auto auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes abgestellt. Als sie zum PKW zurückgekommen war stellte sie eine frische Beschädigung hinten rechts am Auto fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

Ereignis: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Ort: Birresborn, Gerolsteiner Straße

Zeit: 01.04.2019, 12.03 Uhr

Die Fahrerin eines Seat Ibiza und der Fahrer eines Ford Fusion befuhren die Gerolsteiner Straße in Richtung Mürlenbach. Die Vorausfahrende wollte im Streckenverlauf nach links abbiegen und kollidierte mit dem PKW des Mannes, der zum Überholen angesetzt hatte. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, 06591-95260.

Ereignis: Diebstahl aus PKW, Zeugen gesucht

Ort: Hillesheim, Berndorfer Straße 12

Zeit: 22.03.2019, 04.00 Uhr bis 30.03.2019, 13.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum eine geringe Bargeldsumme aus einem abgestellten PKW. Der Besitzerin war nach ihrem Urlaub aufgefallen, dass der PKW offensichtlich durchwühlt worden war. Die Täter beschädigten dabei die Mittelkonsole des Autos. Am 29.03.2019 wurde aus einem weiteren, im unmittelbaren Umfeld geparkten PKW, Tatzeitraum vermutlich zwischen 01.00Uhr und 02.00 Uhr, eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Unbekannte entsorgen Müll

Ort: Weißenseifen, L 16

Zeit: gemeldet am 01.04.2019

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei Gerolstein eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Der Verursacher warf hier etwa 300 Meter unterhalb der Ortschaft Weißenseifen entlang der Landesstraße 16 diverse Kunststoffteile und einen auffälligen grünen Holzzaun in den Wald. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Gerolstein (06591-95260) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell